CSIF amenaza con huelga y exige a la Junta que no apruebe el decreto de incendios sin negociación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha instado a la Junta de Castilla y León a no aprobar este jueves en el Consejo de Gobierno un proyecto de decreto-ley sobre el operativo de incendios forestales sin haber negociado previamente con los representantes de los trabajadores. El sindicato asegura que el texto cuenta con el "rechazo frontal" de toda la representación sindical, tal como se evidenció este miércoles en el Consejo de Función Pública.

CSIF anuncia la convocatoria de asambleas para valorar la llamada a la huelga y pide al consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, que aproveche una "última oportunidad" para alcanzar un acuerdo, recordando que los bomberos forestales y agentes medioambientales "todavía no han olvidado lo sufrido el pasado mes de agosto".

Proceso de diálogo "irreal" y falta de mejoras

Agustín Argulo, responsable del sector de la Administración General de la Junta de CSIF en Castilla y León, criticó que el proceso de diálogo y negociación iniciado el pasado 23 de septiembre ha sido un "despropósito". El sindicato acusa a la Administración de actuar con precipitación, no aportar documentación a tiempo y simular una negociación "con el fin de imponer unos criterios" y "vender" la imagen de una transformación del modelo operativo que se mostró ineficaz este verano.

CSIF asegura que el proyecto de decreto no mejora las condiciones de los bomberos forestales ni de los agentes medioambientales y forestales, y tampoco cumple con lo establecido en las leyes básicas de ambos colectivos aprobadas por el Gobierno central en noviembre de 2024.

El sindicato exige a la Junta la puesta en marcha de un operativo 100% público durante todo el año para realizar trabajos de prevención, extinción y vigilancia, tal como lo marca la normativa nacional desde 2022. CSIF advierte que el consejero de Presidencia "forzará la huelga si no rectifica" e iniciará contactos con todas las fuerzas políticas de las Cortes para exponerles los "efectos negativos" del decreto.