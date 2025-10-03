CSIF exige a la Junta de Castilla y León que convoque la Mesa de Negociación y reclama avances en la carrera profesional

El presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, ha instado al Gobierno autonómico a convocar de manera urgente la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, con el objetivo de cerrar la legislatura con acuerdos concretos que mejoren las condiciones laborales del personal de la Junta.

“Aún estamos a tiempo de alcanzar mejoras para los trabajadores. La Junta debe impulsar el grado 4 de la carrera profesional a través de una convocatoria extraordinaria que beneficie a los empleados con más antigüedad en la Administración General”, ha señalado Castro este mediodía en Zamora.

El dirigente sindical ha sido tajante: “O negociamos y alcanzamos acuerdos, o tendremos que salir a la calle”. Además, ha anunciado que buscará el respaldo del resto de organizaciones sindicales para reclamar la convocatoria de la Mesa.

Coincidiendo con el anuncio de la fecha de las elecciones autonómicas —el próximo 15 de marzo—, Castro ha subrayado que los empleados públicos no pueden volver a ser los grandes olvidados de la legislatura, y ha reclamado voluntad política para mejorar los servicios públicos en la Comunidad.

CSIF recoge firmas en Zamora para impulsar la Ley de Enfermería Escolar

Además, el presidente autonómico ha participado en la campaña de recogida de firmas organizada por CSIF en la plaza de Castilla y León de Zamora, con el objetivo de apoyar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone una ley de enfermería escolar en Castilla y León.

La iniciativa, que ya cuenta con el respaldo del Consejo de Enfermería de Castilla y León, las asociaciones de madres y padres del alumnado (Confapacal) y diversas entidades sociales y sanitarias, busca garantizar la presencia de profesionales de enfermería en todos los centros educativos de la Comunidad.

“Cada día, miles de alumnos conviven en las aulas con enfermedades crónicas o de larga duración que requieren cuidados, seguimiento y atención médica durante la jornada escolar”, explica Lourdes Toyos, responsable de Educación de CSIF en Zamora.

La figura del enfermero escolar, argumentan desde CSIF, aliviaría a los docentes de responsabilidades sanitarias para las que no están preparados, reduciría el absentismo escolar y laboral de las familias, y mejoraría la inclusión educativa de todo el alumnado.

Además de atender urgencias y necesidades médicas, la enfermería escolar también contribuiría a promover hábitos de vida saludables, educación sexual, y prevención de problemas como el acoso escolar o el suicidio adolescente, subraya el Consejo de Enfermería.

Actualmente, Castilla y León cuenta con una ratio de un profesional sanitario por cada 14.000 alumnos, muy lejos de otras regiones o países como Reino Unido (1 por cada 500), Francia (1 por 600), Madrid (1 por 700) o Andalucía (1 por 800). Con esta ILP, CSIF aspira a acercar o incluso mejorar estas cifras.

La iniciativa fue registrada el pasado 7 de mayo y aceptada por la Mesa de las Cortes. Ahora, se encuentra en la fase de recogida de firmas necesarias para que la propuesta sea debatida y votada como ley. CSIF confía en que Castilla y León avance hacia una cobertura sanitaria escolar completa, estable y de calidad.