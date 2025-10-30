Descubren el que podría ser el quinto pozo de nieve en la capital y restos de la capilla mayor de la iglesia del convento de San Vicente

Un posible nuevo pozo de nieve en la capital salmantina, así como restos de los cimientos del testero de la capilla mayor de la iglesia del convento de San Vicente centran ahora la atención a nuevos hallazgos en los trabajos que se están realizando en estos momentos en el Cerro de San Vicente.

Además de estos descubrimientos, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha notificado en la mañana de este jueves, la apertura de un nuevo acceso desde el paseo de San Vicente a través de las instalaciones del Colegio Hernán Cortés y otro de los trabajos en esta plataforma superior, donde se va a instalar una nave como la que en la actualidad protege otros restos anteriormente encontrados. La previsión de la apertura de este nuevo acceso desde el paseo de San Vicente es que las obras estén terminadas en torno al mes de junio.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, informa de los hallazgos y las actuaciones que se están realizando en el Cerro de San Vicente

En cuanto a los cimientos que han aparecido del testero de la capilla mayor de la iglesia de San Vicente, así como parte de las capillas laterales, Carbayo ha explicado que "ha supuesto tener que modificar el proyecto original, de manera que se ha practicado una escalera que es la que va a dar acceso y desde la que se va a tener visibilidad sobre los nuevos restos encontrados". Una noticia que el alcalde ha tildado como "buena" al tratarse de un convento que quedó prácticamente destruido tras la guerra Napoleónica y al que se le está volviendo a dar forma gracias a la recuperación de estos elementos. Respecto a la fecha, los arqueólogos indican que corresponde a la fase final del convento, construida entre los siglos XVII y XVIII, donde en concreto la cabecera fue lo último que se construyó en el siglo XVII.

Entre los principales hallazgos que esta mañana se han presentado, el alcalde, que ha acudido a este lugar junto al concejal Fernando Carabias, ha sido muy insistente explicando que el pozo de nieve que se puede ver en las imágenes, es de momento un "posible pozo de nieve", insistiendo en que "hay que seguir trabajando" para deteminar que sí se trata de un pozo de nieve, y que de ser así se trataría del quinto que hay en la capital, sumándose a los otros cuatro que hay en el convento de San Andrés, Clerecía, San Esteban y en la antigua fábrica de Mirat, que son "uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad".

El principal motivo de que todo apunte a un nuevo pozo es la embocadura que es "muy grande" y de la que se ha excavado ya aproximadamente hasta cuatro metros de profundidad, aunque "hay que seguir excavando" para determinar cuánto es realmente la profundidad total de esta estructura. Se ha dicho también que al tratarse de una estructura circular podría ser a lo mejor un horno de cal, aunque han indicado que "por lo general suelen estarse muy próximos a lugares de abastecimiento de mineral. Por lo tanto, nos inclinamos más por el pozo de nieve".

También se van a descubrir los restos que ya se trabajaron en otras excavaciones de años anteriores en la zona donde se encuentran los cimientos del antiguo Colegio Guadalupe para que "nos vayamos haciendo una idea de la ubicación", ha manifestado el alcalde, añadiendo así que "se van a descubrir unas tres construcciones, que eran cabañas y construcciones auxiliares, lógicamente de muchísimo valor como las que se han ido descubriendo anteriormente. Y en el futuro seguirán realizándose trabajos de excavación en todo este entorno que tiene una gran riqueza".

Finalmente, el vallado provisional que hay actualmente en la calle Joaquín Zonero será sustituido por una barandilla que va a dar continuidad a la que ya existe en la calle San Gerardo "para dejar este entorno en las condiciones de accesibilidad y también con una imagen apropiada a las características del lugar". La actuación para la reapertura del Portillo de San Vicente tiene un presupuesto de 587.294,48 euros y el acondicionamiento de la plataforma superior, de 1.011.930,66 euros. Ambos proyectos están financiados por los Fondos Europeos ‘Next Generation’ en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En lo que se refiere al museo, Carbayo ha señalado también que "estamos ya superando las 4.400 visitas, que para el tiempo transcurrido es muy buena cifra".