Educación vial para escolares y exposiciones abren la Semana de la Movilidad en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha dado inicio a la Semana Europea de la Movilidad, un evento que se celebra del 16 al 22 de septiembre para promover el uso de transportes sostenibles. El programa arrancó este martes con una actividad de educación vial para escolares y exposiciones en las bibliotecas municipales.

Grupos de alumnos de secundaria del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón, acompañados por los concejales María José Coca (Medio Ambiente) y Ángel Molina (Tráfico), recibieron consejos teóricos y prácticos sobre seguridad vial en las dependencias de la Policía Local. Posteriormente, participaron en un paseo en bicicleta para aplicar lo aprendido.

Un programa variado para todos los públicos

La programación, con el lema "Movilidad para todas las personas", incluye propuestas para todas las edades. Las bibliotecas municipales de Torrente Ballester, Trujillo y Gabriel y Galán acogerán una exposición bibliográfica hasta el lunes 22, y en Trujillo se llevará a cabo un concurso de marcapáginas.

Esta tarde, el Parque Elio Antonio de Nebrija acogerá una representación teatral de la compañía Kamaru. El resto de la semana, las actividades continuarán con cursos de mantenimiento de bicicletas, una gincana ciclista, jornadas de puertas abiertas en el Museo de Historia de la Automoción y el Día de la Bici.

El evento culminará el lunes 22 de septiembre, Día Mundial Sin Coches, cuando el autobús urbano será gratuito durante toda la jornada.