Las educadoras infantiles de Salamanca se unen a las protestas convocadas en Madrid

La marea amarilla continua llenando las calles de las ciudades de España, y esta vez lo ha hecho en su capital: Madrid. La manifestación, convocada el pasado sábado 23 de mayo en defensa de la dignidad de las trabajadoras del primer ciclo de Educación Infantil, contó con la presencia de educadoras salmantinas, que fletaron un autobús para llegar a Madrid para sumarse a las protestas.

Así, la expedición salmantina, compuesta mayoritariamente por profesionales de las escuelas infantiles de la provincia, unió su voz a la de miles de compañeras de todo el Estado "para exigir un marco laboral justo y el reconocimiento definitivo de la importancia pedagógica de esta etapa", tal y como informan desde CCOO Enseñanza Salamanca.

"Destacamos el enorme compromiso de las trabajadoras, quienes no dudan en dar un paso al frente cada vez que es necesario visibilizar la situación del colectivo", explican desde el sindicato, que asegura que haber llenado este autobús demuestra que el personal de Salamanca está plenamente concienciado y movilizado: "Es un orgullo y una responsabilidad ofrecer los recursos organizativos y el soporte estructural necesario para que la voz de nuestras educadoras resuene con fuerza allí donde se toman las decisiones".

En concreto, las medidas que el colectivo, con el apoyo del sindicato, defienden se centran en la mejora de las condiciones sociolaborales y salariales de todas las profesionales del ciclo, uniendo a esta medida la reducción de las ratios actuales "para garantizar tanto la salud laboral de las trabajadoras como la calidad de la atención educativa". Por otro lado, también buscan que el modelo educativo sea completamente superado.