El empleo sube un 3,2 % en Salamanca impulsado por la contratación indefinida

La provincia de Salamanca registra un sólido crecimiento del empleo, superando la media de Castilla y León. Según los datos del Ministerio de Trabajo, la provincia cerró septiembre de 2025 con 96.362 trabajadores asalariados, lo que representa un aumento interanual del 3,2 por ciento. Este incremento sitúa a Salamanca como la tercera provincia con mayor crecimiento porcentual en la Comunidad, solo superada por Ávila y Segovia.

Este avance se produce en un contexto de consolidación de la reforma laboral. La Comunidad ha experimentado un alza significativa en el empleo fijo, especialmente con la figura del fijo discontinuo, que se utiliza como alternativa a la temporalidad. En el conjunto de Castilla y León, el número de fijos discontinuos creció un notable 9,2 por ciento.

La tendencia de crecimiento del empleo en Salamanca contrasta ligeramente con la evolución de su tejido empresarial. A pesar del aumento de asalariados, la provincia registró 10.105 empresas cotizantes al cierre del tercer trimestre, una cifra que experimentó una ligera contracción del 0,1 por ciento respecto al año anterior.

Empresas inscritas en la Seguridad Social | F. Sanchís (ICAL)

Este fenómeno, observado también a nivel autonómico, sugiere que la apuesta empresarial por ganar tamaño y la concentración de actividad está dando frutos. En el conjunto de Castilla y León, el número de empresas cotizantes disminuyó un 0,6 por ciento, mientras el empleo crecía de forma robusta.

En el contexto regional, el número total de asalariados creció un 2,5 por ciento en Castilla y León. El avance de Salamanca, con su 3,2 por ciento, subraya la fortaleza de su mercado laboral en un periodo marcado por la estabilización de los contratos indefinidos.