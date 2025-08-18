Las empresas salmantinas, entre las más puntuales de España en el pago a proveedores

Las empresas de Salamanca se encuentran entre las más responsables del país en el cumplimiento de sus compromisos financieros. Castilla y León registró en el segundo semestre del año un retraso medio de 11,63 días en el pago de facturas, la cifra más baja en el último año y claramente por debajo de la media nacional, situada en 14,86 días.

Este dato sitúa a la región, y por tanto a las compañías salmantinas, en el grupo de las más cumplidoras junto a Navarra, País Vasco, Asturias y Galicia. En contraste, comunidades como Canarias y Baleares superan los 20 días de demora.

En cuanto a pagos puntuales, Castilla y León lidera el ranking nacional: el 52,43 % de las facturas se abonan en plazo, frente al 45,28 % de media en España. El resto de pagos se concentran en retrasos inferiores a 30 días (40,97 %), mientras que los aplazamientos superiores a tres meses apenas representan un 2,28 %.

Estos resultados refuerzan la imagen de Salamanca como un territorio donde la seriedad y la estabilidad empresarial favorecen la confianza de proveedores y la competitividad de sus compañías