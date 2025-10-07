La Escuela Municipal de Salud organiza los días 15 y 16 de octubre nueva formación en primeros auxilios básicos y reanimación cardiopulmonar

La Escuela Municipal de Salud del Ayuntamiento de Salamanca ha organizado un curso fundamental sobre primeros auxilios básicos y reanimación cardiopulmonar (RCP), coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Parada Cardiaca el próximo 16 de octubre.

Esta iniciativa se enmarca dentro del ‘Programa Salamanca Cardioprotegida’, cuyo objetivo primordial es dotar a la población salmantina de los conocimientos básicos necesarios para poder actuar con rapidez y eficacia ante una situación de emergencia vital.

La formación se llevará a cabo durante dos días, el 15 y 16 de octubre, y ofrecerá doble turno para maximizar la asistencia: el turno de mañana será de 9:30 a 12:00 horas, mientras que el turno de tarde se extenderá de 17:00 a 19:00 horas.

Los cursos se impartirán en el Centro de Formación de Cruz Roja en Salamanca (carretera de Ledesma, 35).

Dado que las plazas son limitadas, se requiere inscripción previa para poder participar. El plazo de solicitud se abre mañana, martes 7 de octubre, y estará disponible hasta completar el número de plazas.

Los interesados deben formalizar su inscripción a través de la dirección web: www.saludsalamanca.