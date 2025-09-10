La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha anunciado una medida para agilizar la investigación de nuevos fármacos en España. A partir de ahora, la evaluación de los ensayos clínicos nacionales de fase 1 en oncología y enfermedades raras se realizará en un plazo de 26 días, en lugar de los 45 días habituales.

Esta iniciativa busca posicionar a España como un entorno más atractivo y competitivo para la investigación farmacéutica. El nuevo procedimiento se aplicará a los ensayos que investiguen un medicamento de origen biológico.

Para beneficiarse de este proceso acelerado, los promotores de los ensayos deberán cumplir con los siguientes requisitos: