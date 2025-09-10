La evaluación de los ensayos clínicos nacionales de fase 1 en oncología y enfermedades raras se realizará en un plazo de 26 días
Habitualmente era plazo era 45 días, cuyo principal requisito será presentar la solicitud a través del sistema Clinical Trial Information System (CTIS) y que esta sea exclusiva para España
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha anunciado una medida para agilizar la investigación de nuevos fármacos en España. A partir de ahora, la evaluación de los ensayos clínicos nacionales de fase 1 en oncología y enfermedades raras se realizará en un plazo de 26 días, en lugar de los 45 días habituales.
Esta iniciativa busca posicionar a España como un entorno más atractivo y competitivo para la investigación farmacéutica. El nuevo procedimiento se aplicará a los ensayos que investiguen un medicamento de origen biológico.
Para beneficiarse de este proceso acelerado, los promotores de los ensayos deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Presentar la solicitud a través del sistema Clinical Trial Information System (CTIS) y que esta sea exclusiva para España.
- Seleccionar un Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos (CEIm) que esté adherido al procedimiento 'fast-track'.
- Contactar con la AEMPS previamente al envío de la solicitud a través del correo electrónico aecaem@aemps.es. En el mensaje se deberá especificar la fecha prevista de envío, el CEIm evaluador y detalles clave del ensayo, como el título, la indicación, el medicamento y la población.
- Indicar en la carta de acompañamiento de la solicitud que la adhesión al procedimiento ha sido aceptada por la AEMPS.
