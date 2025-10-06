Expertos mundiales en oncogenes se reúnen en Salamanca para impulsar la investigación del cáncer más resistente

El Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca se convertirá en el epicentro de la oncología global al acoger el II Simposio internacional Targeting RAS: New Avenues and Challenges, que se celebrará del 8 al 10 de octubre.

El encuentro, que coincide con el 25 aniversario del CIC (USAL, CSIC y FICUS), reunirá a líderes internacionales para analizar los últimos avances en la investigación de la familia de oncogenes RAS. Estas mutaciones genéticas están implicadas en cerca del 30% de los cánceres humanos, incluyendo los de páncreas, pulmón y colon, y durante décadas fueron consideradas un desafío intratable.

Una nueva era de terapias dirigidas

La ciencia básica ha logrado derribar el paradigma de la intratabilidad del RAS, llevando al desarrollo de inhibidores específicos de KRAS y a la aprobación de las primeras terapias dirigidas. El simposio de Salamanca busca fomentar el diálogo continuo y dinámico entre investigadores básicos, clínicos, expertos de la industria y pacientes para aprovechar esta nueva era de tratamientos.

El Dr. David Santamaría, vicedirector del CIC y coorganizador del Simposio, señaló que el evento busca "fomentar la colaboración y estimular el debate entre disciplinas" para "avanzar juntos hacia nuevas estrategias terapéuticas para los cánceres impulsados por RAS”.

El director del CIC, Xosé Bustelo, añadió que la reunión, al congregar a los grupos de investigación líderes y a las empresas que desarrollan los fármacos más prometedores, sirve al Centro para "aumentar nuestra visibilidad, interacciones con grupos internacionales y acuerdos de transferencia con empresas".

Agenda de vanguardia en el Palacio de Congresos

El encuentro, que se celebrará en el Palacio de Congresos cedido por el Ayuntamiento de Salamanca, abordará avances de vanguardia en la biología del RAS. Los temas clave a debatir durante las tres jornadas incluyen:

Biología estructural y química del RAS.

Vías de señalización y resistencia terapéutica.

El papel del microambiente tumoral .

Traslación clínica y oportunidades para nuevas terapias dirigidas.

El Simposio Targeting RAS 2025 no solo refuerza la posición de Salamanca en el mapa internacional de la investigación oncológica, sino que abre una ventana de esperanza en la búsqueda de terapias más eficaces y personalizadas contra algunos de los cánceres más resistentes.