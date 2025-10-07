Expertos en salud pública piden reforzar la nueva ley del tabaco: más impuestos, menos puntos de venta y empaquetado neutro

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y otras entidades científicas y ciudadanas han presentado sus propuestas durante la fase de consulta pública del anteproyecto de la nueva ley del tabaco, reclamando medidas más ambiciosas para proteger la salud pública, especialmente la de menores y adolescentes.

En un documento enviado al Ministerio de Sanidad, las organizaciones valoran positivamente la actualización de la Ley 28/2005, pero advierten que el texto actual resulta insuficiente para afrontar los desafíos actuales en materia de salud. "Es una oportunidad crucial para avanzar de manera decidida en la lucha contra la principal causa de muerte evitable en nuestro país", señalan, aunque consideran que el anteproyecto necesita mejoras sustanciales.

Críticas a la falta de fiscalidad disuasoria

Uno de los puntos más señalados por los expertos es la ausencia de una política fiscal efectiva que desincentive el consumo de tabaco. Recuerdan que en la última década el tabaco se ha vuelto un 15% más asequible, lo que neutraliza el efecto disuasorio de los precios elevados, especialmente entre los jóvenes. Por ello, reclaman una subida de impuestos que equipare los precios al nivel de países como Francia o Reino Unido.

También denuncian la proliferación de puntos de venta, lo que facilita el acceso al tabaco, incluso a menores. Pese a que la regulación de estos aspectos excede el marco de la ley actualmente en trámite, las entidades instan al Gobierno a abordarlos con urgencia como parte de una estrategia integral de control del tabaquismo.

El empaquetado neutro, ausente del anteproyecto

Las entidades firmantes lamentan la exclusión del empaquetado neutro, una medida ya aplicada en varios países europeos y que ha demostrado ser eficaz para reducir el atractivo del tabaco, disuadir el inicio del consumo en menores y mejorar el impacto de las advertencias sanitarias.

Insuficiente regulación de vapeadores y cigarrillos electrónicos

Otro punto crítico del documento es la débil equiparación legal de productos relacionados con el tabaco, como los cigarrillos electrónicos y vapeadores. Las organizaciones denuncian que el anteproyecto no restringe su venta a estancos y tiendas especializadas, lo que los convierte en una puerta de entrada al tabaquismo para muchos adolescentes. "Las medidas propuestas son tímidas y no abordan con la contundencia necesaria la creciente amenaza que estos dispositivos suponen para la salud pública", afirman.

Espacios sin humo: ambigüedad legal

En cuanto a los espacios sin humo, las organizaciones valoran positivamente la intención del texto, pero advierten sobre la ambigüedad de algunas definiciones, lo que podría dificultar su aplicación. Reclaman una mayor claridad legal y recursos para guiar a jueces e inspectores en la correcta interpretación de la norma.

Más vigilancia y sanciones

Para que la futura legislación sea verdaderamente efectiva, los expertos consideran imprescindible el aumento de las sanciones y de los recursos para la vigilancia y el control. Subrayan que una implementación rigurosa es clave para proteger la salud pública, especialmente la de niños y adolescentes.