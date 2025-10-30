FACUA exige a la Junta de Castilla y León la devolución del dinero a usuarios de 'Buscyl' por fallos en los dispositivos de lectura en autobuses

FACUA Castilla y León ha elevado una reclamación a la Junta de Castilla y León para que obligue a las empresas concesionarias de trayectos interurbanos de autobús a reembolsar el dinero que han tenido que pagar los beneficiarios de la nueva tarjeta de transporte 'Buscyl'. El motivo es la ausencia de dispositivos de lectura en los autobuses, lo que impidió a los usuarios validar sus viajes.

La organización ha enviado un escrito al director general de Transportes y Logística del Ejecutivo autonómico, señalando que durante todo el mes de septiembre, algunos usuarios no han podido disfrutar de los viajes gratuitos de su tarjeta 'Buscyl' en formato digital debido a que los vehículos carecían del equipamiento técnico necesario.

Obligados a pagar pese a tener derecho a descuentos

Según FACUA, las compañías de autobús estaban obligadas a tener activos los dispositivos desde el 1 de septiembre, fecha de entrada en vigor del nuevo sistema de transporte 'Buscyl'. Sin embargo, al no poder validar su tarjeta, los viajeros tuvieron que comprar los billetes por el método habitual durante varias semanas.

FACUA argumenta que esta situación contraviene la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, concretamente el artículo 89.4, que considera cláusula abusiva la imposición al consumidor de bienes o servicios complementarios no solicitados. De esta forma, obligar a pagar al viajero por la falta de dispositivos de la empresa les impide beneficiarse de los descuentos concedidos.

Infracción administrativa

Asimismo, la organización cita el Estatuto del Consumidor de Castilla y León (Ley 2/2015), que en su artículo 42.1 letra e) considera infracción administrativa "el incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposición injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas", o cualquier actuación que suponga un incremento de los precios.

Por todo ello, FACUA ha instado a la Administración autonómica a que requiera a las empresas a habilitar canales para que los consumidores puedan recuperar las cantidades abonadas por trayectos que, legalmente, deberían haber sido gratuitos mediante el uso de su tarjeta 'Buscyl'.