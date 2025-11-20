Un fallo en WhatsApp destapa el número de teléfono móvil de miles de millones de personas

WhatsApp continúa siendo la herramienta de mensajería preferida en España, pero su reputación en materia de privacidad vuelve a cuestionarse. A pesar de las constantes mejoras introducidas para resguardar la información personal, se ha descubierto que una falla permitió reunir 3.500 millones de números de teléfono, además de otros datos accesibles de los perfiles, según 20minutos.

El incidente ha puesto bajo presión a la compañía matriz, Meta. El hallazgo proviene de un equipo de especialistas de la Universidad de Viena (Austria), que logró extraer esta enorme base de números con el propósito de evaluar la fortaleza del sistema. Su experimento ha reactivado el debate sobre el nivel de protección real que ofrecen las aplicaciones de mensajería.

Tal como publicó Wired, a partir de la documentación subida a GitHub, los investigadores explotaron el mecanismo que WhatsApp utiliza para comprobar si un número es válido al crear una nueva cuenta. El grupo generó miles de millones de combinaciones numéricas e hizo que la plataforma verificara automáticamente cuáles de ellas correspondían a usuarios reales. Este proceso, repetido a gran escala, permitió identificar millones de cuentas cada hora y, con ello, descubrir contactos que no estaban previamente registrados.

La situación se agravó porque no solo quedaron expuestos los números telefónicos, sino también elementos visibles de los perfiles, como las imágenes y los estados. Aunque Meta califica este contenido como “información pública”, en la práctica supone una exposición indeseada.

Los autores del estudio advierten que, si este análisis no se hubiera realizado con fines científicos y bajo un marco ético, podría haberse convertido en la mayor filtración de datos jamás registrada.