La Feria de Asociaciones de Ayuda Mutua y Salud llenan de actividad y hábitos saludables el parque de La Alamedilla
El Ayuntamiento de Salamanca ha organizado este viernes, 26 de septiembre, una nueva edición de la Feria de Asociaciones de Ayuda Mutua y Salud, que se ha celebrado en el parque de La Alamedilla. El evento ha comenzado a las 17:30 horas, ha contado con la participación de 26 entidades del ámbito sociosanitario.
La iniciativa ha tenido como objetivo principal fomentar la participación ciudadana, visibilizar el trabajo de los colectivos implicados y promover hábitos de vida saludables entre la población salmantina.
Bajo el lema “Salud en comunidad: Conoce y conecta con los recursos de salud en Salamanca”, la feria se ha estructurado en dos grandes espacios temáticos que han atraído a numerosos visitantes y ha contado con la presencia de Vega Villar, concejala de Salud Pública y Consumo.
Presentación de la Guía Digital y talleres
En el primer espacio, se ha presentado la nueva Guía Digital de Recursos de Salud de Salamanca, una herramienta impulsada por el Consistorio para facilitar el acceso a información y servicios de salud pública. En su elaboración han colaborado diversas asociaciones como Asperger, Aspecyl, Ariadna, Asalu, Fundaneed, Aerscyl y Sadap.
Este punto también ha albergado un estand de la Escuela Municipal de Salud, donde se ha entregado el ‘Pasaporte saludable’, una propuesta lúdica que ha animado a los visitantes a interactuar con las diferentes asociaciones presentes. Además, se han impartido talleres de prevención en adicciones —en colaboración con la Asociación Dinámika— y sobre el uso adecuado de medicamentos, a cargo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca.
Promoción de la salud con actividades abiertas
El segundo espacio se ha dedicado exclusivamente a actividades de promoción de la salud. En este área se han incluido sesiones de risoterapia, zumba, musicoterapia y ejercicio físico, que han estado abiertas a todos los públicos y han generado un ambiente amigable y activo.
Las 26 entidades participantes en esta feria han sido (entre otras): Aerscyl, Asapar, Parkinson Salamanca, AECC, Afibrosal, Salud Mental Salamanca AFEMC, Sadap, Aspecyl, Pyfano, Afa, Asahemo y Teléfono de la Esperanza. Además, ha estado presente el autobús de donación de sangre del Centro de Hemoterapia y Donación de Castilla y León.
