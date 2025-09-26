La Feria de Asociaciones de Ayuda Mutua y Salud llenan de actividad y hábitos saludables el parque de La Alamedilla

La Feria de Asociaciones de Ayuda Mutua y Salud ha llenado de actividad el parque de La Alamedilla

El Ayuntamiento de Salamanca ha organizado este viernes, 26 de septiembre, una nueva edición de la Feria de Asociaciones de Ayuda Mutua y Salud, que se ha celebrado en el parque de La Alamedilla. El evento ha comenzado a las 17:30 horas, ha contado con la participación de 26 entidades del ámbito sociosanitario.

La iniciativa ha tenido como objetivo principal fomentar la participación ciudadana, visibilizar el trabajo de los colectivos implicados y promover hábitos de vida saludables entre la población salmantina.

Bajo el lema “Salud en comunidad: Conoce y conecta con los recursos de salud en Salamanca”, la feria se ha estructurado en dos grandes espacios temáticos que han atraído a numerosos visitantes y ha contado con la presencia de Vega Villar, concejala de Salud Pública y Consumo.

Presentación de la Guía Digital y talleres

En el primer espacio, se ha presentado la nueva Guía Digital de Recursos de Salud de Salamanca, una herramienta impulsada por el Consistorio para facilitar el acceso a información y servicios de salud pública. En su elaboración han colaborado diversas asociaciones como Asperger, Aspecyl, Ariadna, Asalu, Fundaneed, Aerscyl y Sadap.

Este punto también ha albergado un estand de la Escuela Municipal de Salud, donde se ha entregado el ‘Pasaporte saludable’, una propuesta lúdica que ha animado a los visitantes a interactuar con las diferentes asociaciones presentes. Además, se han impartido talleres de prevención en adicciones —en colaboración con la Asociación Dinámika— y sobre el uso adecuado de medicamentos, a cargo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca.

Promoción de la salud con actividades abiertas

El segundo espacio se ha dedicado exclusivamente a actividades de promoción de la salud. En este área se han incluido sesiones de risoterapia, zumba, musicoterapia y ejercicio físico, que han estado abiertas a todos los públicos y han generado un ambiente amigable y activo.

Las 26 entidades participantes en esta feria han sido (entre otras): Aerscyl, Asapar, Parkinson Salamanca, AECC, Afibrosal, Salud Mental Salamanca AFEMC, Sadap, Aspecyl, Pyfano, Afa, Asahemo y Teléfono de la Esperanza. Además, ha estado presente el autobús de donación de sangre del Centro de Hemoterapia y Donación de Castilla y León.