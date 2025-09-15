El Festival Jóvenes Talentos 2025 vuelve a Salamanca con 12.000 euros en premios y diez categorías diferentes

El Festival Jóvenes Talentos 2025 vuelve a Salamanca con diez categorías que ponen en valor la creación artística en los salmantinos y salmantinas entre 14 y 35 años de la ciudad. De este modo, se brinda una gran posibilidad de expandir el conocimiento escénico de aquellas personas que podrán optar a premios que irán desde los 2.000 hasta los 600 euros.

Según ha destacado el concejal de juventud, Pedro Martínez, este festival tiene como prioridad "impulsar Salamanca entre los jóvenes talentos y promocionar las artes creativas entre la población de la ciudad para poder desarrollar su vida profesional y personal". Entre las modalidades, además, están las artes circenses, beatbox, canción, cuentacuentos, danza, interpretación musical, magia, microteatro, monólogos y poesía recitada o dramatizada.

Por otro lado, cabe recalcar que esta convocatoria se consolida a través de dos categorías, una primera entre 14 y 21 años y una segunda entre 21 y 35 años. Además, entre los suculentos premios habrá un primero de 2000 euros, un segundo de 1500, un tercero de 1100, un cuarto de 800 y un quinto de 600 euros.

Del mismo modo, los jóvenes podrán inscribirse desde este miércoles, 17 de septiembre, y hasta el 16 de octubre, escaneando el código QR, así como en la página web del Ayuntamiento de Salamanca y en el espacio joven, donde se resolverá presencialmente cualquier duda. La participación es gratuita y podrá ser de manera individual o colectiva.

Entre los requisitos que han destacado en las bases, el más destacable es que cada actuación tendrá un máximo de seis minutos. En la primera fase cada uno de los integrantes del jurado elegirá cinco, y en la segunda fase será en directo en el Teatro Liceo el viernes, 7 de noviembre.

Ese día, se contará con actuaciones de artistas invitados y “mucha diversión”. Este festival es un compromiso con el futuro y con los 300 jóvenes que ya han participado a través de 140 propuestas. Por último, y de cara a atraer a todas esas personas de entre 14 y 35 años, Pedro ha expuesto que “queremos que los jóvenes salmantinos cultiven su talento.