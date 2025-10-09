Antes de final de año se aprobará el IV Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género de la Ciudad de Salamanca

Imagen de una manifestación contra la violencia de género en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha entrado en la fase final de la redacción de su IV Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género, con el objetivo de lograr su aprobación antes de que finalice el año.

Miryam Rodríguez, concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha iniciado este jueves la ronda de reuniones con los concejales de las diferentes formaciones políticas de la Corporación Municipal para ultimar los detalles del documento.

Esta fase política es la culminación de un proceso participativo que se ha extendido a lo largo del último año. La concejala Rodríguez ya había mantenido encuentros con un amplio espectro del tejido socioeconómico de la ciudad para integrar sus propuestas y sugerencias. Entre los grupos consultados se encuentran asociaciones de mujeres, expertos universitarios, la comunidad educativa de Primaria y Secundaria, asociaciones empresariales, sindicatos y empresas de economía social.

El Plan no solo "materializa el compromiso político con la igualdad", sino que también se presenta como una hoja de ruta fundamental para la "construcción de una sociedad más equitativa" en Salamanca, garantizando que todas las personas gocen de las mismas oportunidades y derechos, sin distinción de género, origen o condición social.

Uno de los pilares "ineludibles y centrales" del IV Plan es la erradicación de la violencia contra las mujeres. El documento asume el compromiso de prevención, atención y reparación, reafirmando la responsabilidad institucional en garantizar la seguridad y protección de todas las mujeres.

Las medidas que se están trabajando se articulan en torno a cinco grandes áreas temáticas: