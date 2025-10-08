El Gobierno anuncia financiación inminente para aplicar la ley ELA

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles en el Congreso que el Gobierno aprobará “dentro de unos días” una generación de crédito destinada a financiar la ley de atención a pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), aprobada en octubre de 2024 pero aún sin dotación presupuestaria.

Montero hizo este anuncio durante la sesión de control al Gobierno, en respuesta a la diputada del PP Ester Muñoz, quien criticó duramente al Ejecutivo por no haber asignado fondos a la norma un año después de su aprobación. Muñoz acusó al presidente Pedro Sánchez de haber “usado, engañado y mentido” a los pacientes de ELA tras recibirlos en La Moncloa y no cumplir con lo prometido.

Cruce de reproches entre Gobierno y oposición

La intervención de Muñoz, que originalmente había registrado una pregunta genérica sobre “a qué se dedica el Gobierno”, se centró en la ley ELA y en la falta de financiación para su desarrollo. "¿Cuántos pacientes más de ELA tienen que fallecer para que ustedes cumplan y financien la ley?", cuestionó la diputada popular, recordando que, desde la aprobación de la norma, han fallecido aproximadamente mil pacientes sin haber recibido atención conforme a la ley.

Montero reprochó que el PP usara el tema para atacar al Ejecutivo y criticó que la pregunta registrada no se refiriera directamente a la ELA. “Si quiere que hablemos de ELA, pregúnteme por la ELA”, respondió la vicepresidenta antes de anunciar la inminente dotación económica.

“Vendrá la generación de créditos, y a ver qué vota el PP cuando la traigamos dentro de unos días”, deslizó Montero, dejando entrever que el debate podría trasladarse a una votación parlamentaria próxima.