El Gobierno aprueba el anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución española para blindar el derecho al aborto

El Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para la reforma del artículo 43 de la Constitución Española, un paso crucial que busca blindar y garantizar de forma explícita el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha presentado la iniciativa como un "paso más en la garantía y el reconocimiento de los derechos de las mujeres", subrayando que el objetivo es hacer frente a la "ola reaccionaria y regresiva" que amenaza con recortar estos derechos.

La reforma propone añadir un nuevo apartado cuarto al artículo 43, que se incluirá en el Título I (Derechos y deberes fundamentales) y tendrá la siguiente redacción: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”.

Redondo ha aseverado que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya conecta el derecho a la IVE con la dignidad de la persona, la integridad física y moral, y la igualdad efectiva en todo el territorio. Con esta reforma, se busca "reforzar un sistema completo de protección" y asegurar la igualdad y seguridad jurídica en todo el país.

La ministra de Igualdad ha destacado que incluir este derecho en el artículo 43, vinculado al derecho a la salud, también implica un fortalecimiento de la sanidad pública. Ha criticado la "rebaja de la calidad del servicio público" y la privatización de servicios que, a su juicio, se está produciendo en determinadas comunidades, lo que afecta a la prestación de la IVE.

La reforma obligará constitucionalmente a que cada comunidad autónoma cuente con al menos un hospital público de referencia para realizar estas intervenciones.

El anteproyecto inicia ahora su recorrido, que se realizará por el procedimiento ordinario. Requerirá un informe del Consejo de Estado y la aprobación por mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. En caso de desacuerdo, se abrirán vías alternativas que podrían requerir hasta una mayoría de dos tercios del Congreso.

La ministra ha confiado en alcanzar las mayorías cualificadas necesarias, aunque ha recordado la posibilidad de un referéndum de ratificación si lo solicita una décima parte de los diputados o senadores.

Ana Redondo ha concluido dedicando la reforma al "movimiento feminista" y a "las mujeres de este país", asegurando que esta modificación responde a una razón política "urgente" para "impedir que futuras mayorías puedan limitarlo o revertirlo".