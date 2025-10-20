El Gobierno invierte 200 millones de euros en laboratorios y centros de investigación

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha anunciado una gran inyección económica para mejorar los principales centros de investigación de España. Se trata de 200 millones de euros procedentes de fondos europeos (FEDER), destinados a modernizar las llamadas Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS).

¿Qué son las ICTS y dónde están?

Las ICTS son instalaciones únicas y muy avanzadas, esenciales para la ciencia de máxima calidad en el país. El nuevo listado incluye 28 de estos centros, que agrupan 64 infraestructuras distribuidas en 15 comunidades autónomas, además de las dos bases antárticas y la red de internet científica RedIRIS.

La ministra Morant explicó que esta inversión es un "impulso decisivo para modernizar los equipos, los laboratorios y las plataformas tecnológicas en el territorio", reforzando la red científica estatal y garantizando el acceso a tecnología de vanguardia. Estos centros son utilizados por casi 2.500 profesionales y han dado servicio a más de 9.000 proyectos científicos en los últimos años.

Preparativos para los eclipses

Además de los fondos, la ministra pidió a las comunidades autónomas coordinación para preparar un evento científico muy especial: el Trío de Eclipses Solares 2026-2028.

España será el único país, junto a Islandia y Groenlandia, que podrá observar completamente los eclipses totales de sol que tendrán lugar el 12 de agosto de 2026 y el 2 de agosto de 2027, además de un eclipse anular en 2028. El objetivo del Gobierno es garantizar la seguridad, la movilidad y la divulgación científica durante estos acontecimientos que atraerán a miles de personas.