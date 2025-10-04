El grupo salmantino Orca se alza con la victoria en el VI Concurso Municipal de Bandas

El grupo salmantino Orca ha sido el ganador del VI Concurso Municipal de Bandas organizado por el Ayuntamiento de Salamanca. La final de este certamen tuvo lugar este viernes en la Sala B. En segundo lugar ha quedado Candela Martín y el grupo Kuna en tercer lugar.

Orca nace en Salamanca en 2023, fruto de la conexión entre un grupo de amigos que comparten un mismo interés vital: formar un proyecto musical estable, basado en la composición e interpretación de temas propios.

En este viaje musical de los últimos meses, la banda ha ido evolucionando y ha conseguido encontrar un sonido ecléctico, gracias a las diversas influencias artísticas de sus miembros. Su estreno tuvo lugar en la mítica sala madrileña Funhouse el pasado noviembre.

Actualmente, Orca ofrece un espectáculo que apuesta por la fusión musical entre los ritmos funk, el pop noventero o el soul más clásico, y que busca abrazar un futuro compositivo libre de etiquetas en el que poder explorar nuevas sonoridades.

Orca lo forman Anna Hridnieva (voz), Jesús Boyero (teclado), María Alejandra Delgado (guitarra), Manuel García (batería) y Susana Alonso (trompeta).

Candela Martín es una cantautora cuya música se caracteriza por la composición propia, con letras en castellano y una estética alineada con la tradición de la canción de autor española. A lo largo de su carrera, ha tenido la oportunidad de colaborar con artistas del mismo estilo, como el cantautor Jorge Marazu, además de ofrecer conciertos junto a diversas agrupaciones corales, lo que ha enriquecido su experiencia y enfoque musical.

La banda incluye batería, 2 guitarras, voz principal, armonías y percusiones menores, principalmente instrumentos de la tradición del folklore como el pandero cuadrado, u otros como kas kas, shakers o morteros.

Kuna es una banda formada en 2023 por cuatro músicos salmantinos que deciden juntarse para hacer música electrónica-rock y actualmente se encuentran en proceso de grabación de su primer disco.

Finalmente, en cuarta posición, Nadea Levinscaia es una cantante y compositora moldava que reside en Salamanca. Su música tiene influencias del indie español, de clásicos como Sinatra y de artistas rusos y rumanos. Su obra refleja una gran diversidad cultural y artística.

Los premios

La banda ganadora ha obtenido la grabación, mezcla y mastering de un disco completo en Arcane Planet Studios, con un máximo de diez temas, un concierto dentro del programa de ferias de 2026, un concierto de promoción del disco en la Sala B 2026, una sesión fotográfica de estudio y la grabación de un videoclip.

La banda que ha quedado en segunda posición obtiene la grabación, mezcla y mastering de un disco completo en Arcane Planet Studios, con un mínimo de cinco y un máximo de diez temas.

Y el grupo que ha quedado en tercer lugar obtendrá la grabación, mezcla y mastering de un E.P en Arcane Planet Studios integrado por un mínimo de dos y un máximo de cinco temas a elegir por parte de la banda.

El jurado ha estado formado por José Luis Barba y Rubén Tostado, en representación de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, y Javier Rubio, David Gómez y Juan José Rodríguez como expertos vinculados al sector artístico, musical y cultural de la ciudad de Salamanca.

Las cuatro bandas finalistas han obtenido, además, tres días de estudio de grabación en Arcane Planet para producir el tema que elijan.