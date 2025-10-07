Hazañas al límite en Salamanca: tres leyendas del alpinismo, ultratrail y exploración polar en CharrAventura 2025

José Trejo, explorador polar extremeño, conocido por cruzar el Lago Baikal a -20 °C y por su travesía ártica en Svalbard

El Centro Integrado de Vistahermosa acogerá los próximos días 22, 23 y 24 de octubre, a las 20:30 horas, una nueva edición de CharrAventura, las consolidadas jornadas de montaña y aventura organizadas por el Grupo Salmantino de Montaña (GSM) junto a los clubes Salandar, B612 y Acción Charra de Escalada (ACHE).

En su undécima edición, el encuentro reunirá a tres figuras de élite internacional:

Javi Guzmán, escalador y guía madrileño con récords nacionales y expediciones en tres continentes.

Javi Guzmán en una de sus espediciones

Maigua Ojeda, pionera del ultratrail español y primera mujer del país en completar el 4 Deserts Grand Slam Plus, más de 1.250 kilómetros por los desiertos más extremos del planeta.

Maigua Ojeda corriendo a través de una duna

José Trejo, explorador polar extremeño, conocido por cruzar el Lago Baikal a -20 °C y por su travesía ártica en Svalbard, bajo la amenaza de osos polares.

Cada sesión incluirá un audiovisual sobre sus expediciones seguido de un diálogo abierto con el público. Las invitaciones podrán recogerse desde el 17 de octubre, mediante un donativo de 1 euro, en el Centro de Escalada La Ola y Deportes Alonso.

Con once años de trayectoria, CharrAventura se ha consolidado como una cita de referencia nacional, que ha contado en anteriores ediciones con figuras como Álex Txikón, Silvia Vidal, los hermanos Pou o Denís Urubko. El evento cuenta con el apoyo de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León (FDMESCYL), el Ayuntamiento de Salamanca y diversas entidades colaboradoras.