Las hipotecas sobre viviendas caen un 1,5% en Salamanca en agosto pese al fuerte aumento en el capital prestado

La constitución de hipotecas sobre viviendas en Salamanca registró un leve descenso en agosto, contrastando con el notable crecimiento de la media de Castilla y León. Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la provincia se firmaron 191 hipotecas, lo que representa una bajada interanual del 1,5 por ciento.

Este descenso se produjo a pesar del gran dinamismo hipotecario que vivió el conjunto de la Comunidad, donde el número de préstamos sobre vivienda subió un 10,7 por ciento interanual, hasta alcanzar las 1.538 operaciones, superando el crecimiento del 7,5 por ciento registrado en la media nacional.

Fuerte crecimiento en el capital hipotecado

A pesar de la ligera caída en el número de operaciones, la provincia de Salamanca registró un significativo aumento en el capital prestado. El volumen total ascendió a 23,4 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 15,2 por ciento.

Este crecimiento en el capital hipotecario fue el quinto más alto de la Comunidad, solo superado por Segovia, Ávila, León y Valladolid. A nivel regional, el capital total prestado para hipotecas de vivienda en Castilla y León subió un 21,3 por ciento, hasta los 178,6 millones de euros.

Panorama provincial en Castilla y León

A nivel provincial, la constitución de hipotecas sobre vivienda aumentó en cuatro territorios y se redujo en cinco:

Mayores subidas: Segovia (57,5%), Ávila (33,8%), León (22,4%) y Valladolid (11%).

Mayores caídas: Zamora (-9%), Palencia (-4,9%), Burgos (-2,5%), Soria (-2,4%) y Salamanca (-1,5%).

En el total de fincas (rústicas y urbanas), Castilla y León firmó 2.069 hipotecas en agosto.