El hospital de Salamanca recibirá un segundo robot quirúrgico para reforzar la cirugía de alta precisión

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que el hospital de Salamanca será dotado con un segundo robot quirúrgico, duplicando así su capacidad para realizar intervenciones de alta precisión y menos invasivas.

El anuncio se realizó este lunes durante una jornada sobre innovación en cirugía robótica en Palencia, donde Mañueco reafirmó el compromiso del Ejecutivo autonómico de impulsar la sanidad pública con tecnologías de vanguardia.

La incorporación de un segundo robot en Salamanca, que ya cuenta con uno, lo sitúa entre los hospitales de referencia de la región que verán ampliado su equipamiento más puntero, junto con el Hospital Río Hortega de Valladolid. Esta tecnología es clave para lograr intervenciones más precisas, seguras y menos invasivas, lo que se traduce en una recuperación más rápida y mejores resultados clínicos para los pacientes salmantinos.

Inversión récord y más de 5.000 operaciones robóticas

Actualmente, Castilla y León dispone de 11 robots quirúrgicos en total, con una inversión inicial de 12 millones de euros. La Junta destacó que las intervenciones con esta tecnología se han multiplicado por siete en los últimos años, con la previsión de superar las 2.000 operaciones robóticas solo en 2025, beneficiando ya a más de 5.000 pacientes desde su implantación.

La apuesta por la cirugía robótica se enmarca en una estrategia más amplia de inversión en alta tecnología sanitaria, a la que la Junta ha destinado 181 millones de euros en esta legislatura. Además de los robots quirúrgicos, esta inversión ha permitido incorporar equipos como tecnología HIFU para tratar el Párkinson y el temblor esencial, así como el desarrollo de la Medicina Personalizada de Precisión y el uso de Inteligencia Artificial en la atención sanitaria.

Fernández Mañueco recordó que el proyecto de Presupuestos de 2026 contempla la mayor dotación de la historia para Sanidad, con 5.230 millones de euros, para continuar reforzando las infraestructuras y equipamientos en toda la Comunidad.