La iglesia de San Cristóbal recibe fondos de la Junta para su puesta en valor

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha aprobado una subvención de 300.000 euros para dos intervenciones del Plan de Intervención Románico Atlántico, en el que también participa la Fundación Iberdrola España, una de ellas en la salmantina iglesia de San Cristóbal. Un plan que plantea acciones conjuntas en bienes patrimoniales de la zona occidental de Castilla y León, es decir, en Zamora y Salamanca.

Las intervenciones que se realizan en el marco del citado Plan sobre distintos bienes integrantes del patrimonio cultural de ambas provincias no solo buscan la conservación, restauración y puesta en valor de los mismos sino también, promover el crecimiento y desarrollo sostenible del territorio a través de la creación de empleo, la dinamización socioeconómica, la promoción turística y la redistribución de la inversión entre los núcleos rurales en los que se encuadra. Los proyectos conllevan una puesta en valor del patrimonio cultural de la zona que permitirá habilitar y diseñar políticas y actuaciones posteriores, destinadas a un mejor aprovechamiento de los bienes sobre los que se interviene, generando al mismo tiempo una repercusión mantenida en el tiempo con la consiguiente repercusión económica.

La iglesia de San Cristóbal es un templo románico construida en el siglo XII, retocada en estilos posteriores. Fue fundada en 1145 por los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén. Una iglesia que fue utilizada como escuela en los años 20 y que después fue abandonada. Estuvo en ruina hasta el punto de que se derrumbó la bóveda de la nave en 1985. Tras su restauración, que permitió descubrir una pequeña necrópolis, el templo ha recuperado su estructura y está saneada.