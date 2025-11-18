El Imserso analiza en Salamanca su papel internacional en una ponencia dirigida a profesionales del ámbito de las demencias este jueves

El Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias del Imserso acogerá el próximo jueves, 20 de noviembre, a las 12:00 horas, una ponencia centrada en el papel del organismo en el ámbito internacional. Bajo el título «El Imserso ante los organismos internacionales: participación y liderazgo», la sesión será impartida por Manuel Veguín García, consejero técnico internacional del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

El objetivo principal de esta acción formativa es ofrecer una visión clara y actualizada sobre la presencia y el trabajo del Imserso en diversos foros internacionales, así como destacar la importancia de su contribución en iniciativas orientadas a la protección de los derechos de las personas mayores. Entre los contenidos más relevantes, se abordará el proceso de inicio de redacción en Naciones Unidas de la futura Convención de Derechos Humanos de las Personas Mayores, un documento en el que España participa activamente y que se perfila como un hito decisivo para reforzar la garantía de derechos y la adopción de políticas públicas adaptadas a las necesidades de este colectivo.

La ponencia forma parte del plan de formación previsto por el centro para 2025, cuyo propósito es fortalecer las competencias de los profesionales y agentes relacionados con la atención a personas con Alzheimer u otras demencias. Este programa formativo busca actualizar conocimientos teóricos y prácticos para mejorar la calidad de vida de los afectados y promover una intervención más especializada, sensible y alineada con los avances normativos y sociales que se están desarrollando en el ámbito internacional.