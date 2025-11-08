El IMV protege a más de 15.200 salmantinos: la nómina de octubre supera los 3,4 millones de euros en la provincia

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) continúa siendo un recurso esencial en la provincia de Salamanca. Según las últimas estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), correspondientes al mes de octubre, la prestación ha llegado a 5.162 hogares de la provincia, proporcionando apoyo a un total de 15.261 personas.

Estos datos sitúan a Salamanca como la tercera provincia de Castilla y León con mayor número de hogares beneficiarios del IMV, solo superada por León (7.345 hogares) y Valladolid (6.835 hogares). A nivel autonómico, el IMV alcanzó 33.098 hogares y 100.637 personas.

En términos económicos, la nómina total destinada al pago del IMV en Salamanca ascendió a 3,48 millones de euros en octubre. Esta inversión forma parte del total de 22,47 millones de euros inyectados en Castilla y León a través de esta prestación, lo que subraya su papel como herramienta de lucha contra la exclusión social y la pobreza en la región.

Aunque los datos específicos de Salamanca no detallan el perfil de los hogares, a nivel general, la estadística muestra que el IMV se concentra en familias con hijos. En Castilla y León, la mayor parte de los hogares receptores (16.869) cuentan con menores de edad. Además, la prestación tiene un marcado perfil femenino, con el 67,9% de los titulares a nivel nacional siendo mujeres, y una especial incidencia en la lucha contra la pobreza infantil, ya que el 40,1% de todos los beneficiarios son menores.

El IMV, junto con el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), sigue ampliando su cobertura para apoyar a las familias de Salamanca en situación de vulnerabilidad económica, proporcionando una red de protección básica a los colectivos más necesitados.