El informe del CGPJ aprecia "insuficiencias y fallas" en la ley sobre el secreto profesional de los periodistas

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por mayoría el informe al anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho al secreto profesional de los profesionales de la información. El texto, que al parecer, según el periódico 'El Mundo' se llevará al pleno de este jueves incluye "insuficiencias y fallas" en el texto propuesto por el Gobierno.

El órgano de gobierno de los jueces considera que el anteproyecto ofrece una protección "más débil" que la ya vigente, que "hace imprevisible" para los profesionales de la información el alcance de su amparo y que introduce "confusión" respecto al control judicial.

El informe, que recoge la Agencia Europa Press, fue ratificado con el apoyo de los 19 vocales presentes y la presidenta del Consejo y del Tribunal Supremo (TS), Isabel Perelló. Únicamente el vocal progresista José María Fernández Seijo emitió un voto en contra. Con esta aprobación, el CGPJ cumple el trámite previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El CGPJ recuerda que la Constitución Española manda regular el secreto profesional en el ejercicio de la libertad de información, un derecho que la jurisprudencia europea considera una "garantía indisolublemente unida" al derecho a informar, esencial para que los medios puedan obtener información relevante. Sin embargo, el informe critica que el anteproyecto no explicita cómo interactúa con el Reglamento UE 2024/1083 (que será plenamente aplicable desde agosto de 2025 y condiciona la legislación nacional), ni demuestra que el estándar de protección nacional sea más elevado que el de la Unión Europea.

Por ello, señala como marco normativo, por un lado, la jurisprudencia europea, según la cual "la protección del secreto de las fuentes periodísticas es una garantía indisolublemente unida al derecho a la libertad de información. Se trata de una garantía instrumental para el pleno ejercicio del derecho a comunicar información que permite a los profesionales de la información mantener el secreto sobre la identidad de sus fuentes de información, estableciendo así un ámbito de inmunidad frente al poder público que pretenda obtener esos datos", explica.

Y subraya que, "de no existir tal garantía, la capacidad de los medios de comunicación de obtener información relevante para ser publicada se vería seriamente mermada por el miedo, la inseguridad o el desaliento de quienes tienen esa información y estarían en condiciones de compartirla con los profesionales de la información para que viera la luz".

El CGPJ reprocha así, que los límites establecidos al ejercicio de este derecho "comportan una protección más débil" de la debida. Un ejemplo es la regulación sobre medidas de vigilancia intrusiva, donde el nivel de protección del secreto profesional resulta "inferior que el que actualmente se deriva" de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El órgano judicial subraya que el marco de limitación del derecho que establece el texto "hace imprevisible" determinar qué fines justifican la restricción del derecho. Además, se aprecia una "tensión" en la normativa propuesta que puede llevar a que un juez penal se encuentre más limitado para restringir el secreto profesional que los jueces de otros órdenes jurisdiccionales. Otro punto de crítica es que el anteproyecto contiene pasajes que son una "reproducción del Reglamento" europeo. Esto, advierte el CGPJ, supone un "riesgo" de eludir el control del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), ya que las dudas interpretativas podrían no plantearse a través de la preceptiva cuestión prejudicial.

El CGPJ entiende, además, que el "marco de limitación del derecho al secreto profesional" que establece el anteproyecto "hace imprevisible para sus titulares saber qué fines justifican la restricción del derecho y cuáles son las reglas de prevalencia condicionada de otros derechos y bienes de relevancia constitucional cuando entran en conflicto".

En este sentido, recalca que la regulación contenida en el Reglamento "constituye un conjunto de normas mínimas armonizadoras, obligatorias en todos sus extremos y con efecto directo, que deben ser respetadas por el legislador nacional, sin que éste pueda incorporarlas en la ley, ocultando de este modo su origen, o reformularlas, introduciendo confusión sobre su alcance".

Por último, lamenta que "no se ha aprovechado la ocasión para completar los déficits de tutela del derecho fundamental al secreto profesional que ha advertido el Tribunal Constitucional como incluir la previsión en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permita al profesional de la información impugnar una medida restrictiva, aunque no sea parte en el proceso penal".