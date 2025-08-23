La Junta apoya al Tercer Sector con una subvención de 40.000 euros para mejorar la inserción sociolaboral

El Tercer Sector de Acción Social desempeña un papel fundamental en el sistema de Servicios Sociales de Castilla y León. Sus entidades, que trabajan directamente con los colectivos más vulnerables, son aliadas estratégicas de la Junta y, en particular, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

La Plataforma del Tercer Sector, su entidad más representativa, agrupa a numerosas organizaciones sociales de la Comunidad. Está compuesta por más de 34.000 personas —entre personal laboral y voluntariado— y presta atención a cerca de 680.000 ciudadanos, una parte significativa de la población castellana y leonesa.

Formación para mejorar la atención e inserción de personas vulnerables

Con el objetivo de seguir fortaleciendo el trabajo de estas entidades, el Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención directa de 40.000 euros destinada a la Plataforma del Tercer Sector. Esta ayuda financiará durante 2025 un proyecto de formación en entrevista motivacional, una técnica orientada a mejorar la eficacia de los itinerarios de inserción sociolaboral para personas en situación o riesgo de exclusión social.

Esta metodología busca potenciar el compromiso personal de los usuarios en su proceso de mejora, y se enmarca dentro de la estrategia de igualdad de oportunidades que promueve la Junta.

Una voz unificada con capacidad de diálogo e influencia

La Plataforma del Tercer Sector actúa como interlocutora única ante los diferentes agentes de la sociedad civil, lo que le permite tener mayor peso e influencia en el diálogo con las administraciones públicas, los agentes sociales, el tejido empresarial y los medios de comunicación. Su labor de coordinación y representación contribuye a una acción social más eficaz, cohesionada y alineada con las políticas públicas.