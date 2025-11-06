La Junta de Castilla y León incrementa la inversión en 1,95 millones para mantener la bonificación del 25% en el Avant

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado hoy la sexta modificación de la subvención destinada a Renfe Viajeros S.A. para financiar la bonificación del 25% en los abonos multiviaje de los trenes de Media Distancia-Alta Velocidad (Avant).

Esta modificación implica un incremento de 1,95 millones de euros en la anualidad 2025, lo que eleva la inversión total del convenio a 21,7 millones de euros. La medida, gestionada por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, busca consolidar un modelo de transporte público más accesible y sostenible, beneficiando a miles de trabajadores y estudiantes de la Comunidad en sus desplazamientos diarios.

Un total de 23 líneas bonificadas refuerzan la vertebración territorial

Actualmente, la Junta bonifica un total de 23 líneas Avant que conectan las principales capitales de provincia con Madrid y otros destinos estratégicos. Esta política de bonificaciones tiene como objetivo reforzar la vertebración territorial y el compromiso con la igualdad de oportunidades en la movilidad de los ciudadanos de Castilla y León.

Entre los trayectos bonificados, se incluyen conexiones clave como Valladolid-Madrid, Salamanca-Segovia, León-Valladolid, Burgos-Madrid, y diversas rutas que parten o llegan a Segovia, Zamora, Palencia y Medina del Campo. La bonificación se ha ido ampliando progresivamente desde enero de 2023 para incluir nuevos trayectos como la conexión entre Zamora-Sanabria AV y Sanabria AV-Ourense.