La Junta de Castilla y León lanza 82 programas de formación para 2.000 desempleados

La Junta de Castilla y León, a través del programa OFI, ha aprobado 82 proyectos de itinerarios integrados de empleo que se desarrollarán entre septiembre de 2025 y enero de 2026. Estos programas están diseñados para mejorar la cualificación profesional y las oportunidades laborales de unas 2.000 personas en situación de desempleo.

Los itinerarios, que se ejecutarán por entidades de formación acreditadas, abarcan nueve familias profesionales diferentes y se ajustan a las demandas actuales del mercado laboral. Cada proyecto incluye un proceso de orientación profesional con acompañamiento personalizado, acciones formativas que permiten la obtención de certificados de profesionalidad, y medidas para facilitar la inserción laboral.

Se estima que, del total de participantes, alrededor de 1.500 personas obtendrán una cualificación profesional acreditada. Además, el programa incluye un compromiso de inserción laboral para una parte de los asistentes, con el objetivo de que al menos 400 desempleados encuentren empleo en el mes siguiente a la finalización de su participación en el proyecto.

Para acceder a estos itinerarios, los interesados deben estar inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y cumplir con los requisitos de titulación o experiencia exigidos para cada especialidad formativa. Esta iniciativa no solo busca potenciar el futuro profesional de los desempleados, sino también dar respuesta a las necesidades de personal cualificado de las empresas de la región, fomentando su competitividad.