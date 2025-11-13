La Junta de Castilla y León refuerza sus emergencias sanitarias con nuevos medios, destacando la consolidación de la investigación biomédica en Salamanca

Castilla y León destinará 135 millones de euros a "mejorar" el transporte sanitario aéreo y terrestre de sus emergencias. Este refuerzo se concretará con la incorporación de seis nuevos helicópteros medicalizados y 14 ambulancias a la red de la Comunidad.

Durante su intervención en las Cortes, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha detallado que la dotación actual de 194 Unidades Asistenciales, que realizan cerca de 1.000 intervenciones diarias, se verá incrementada entre este mismo año y 2026 con estos nuevos recursos.

En total, la Comunidad contará con una decena de helicópteros medicalizados operativos (uno en cada provincia, más otro en El Bierzo), a los que se destinan 26 millones en 2026, y 204 ambulancias de emergencias sanitarias. Además, este refuerzo supondrá el incremento de la dotación de cinco bases de emergencias sanitarias con sus efectivos correspondientes y un refuerzo del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias. El objetivo es "mejorar notablemente la rapidez de atención a la población" en todo el territorio.

Impulso a la Hemoterapia y la Investigación Biomédica en Salamanca

Otro de los apartados destacados en el presupuesto de 2026 es la Fundación del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl), que contará con 23 millones de euros. Este presupuesto garantizará la cobertura de la demanda total de componentes sanguíneos de los hospitales de la Comunidad y permitirá seguir incrementando la producción de hemoderivados.

Como hitos relevantes en el impulso a la investigación biomédica, el consejero ha subrayado la consolidación de la Fundación de Investigación Biomédica de Salamanca (Fibsal). Creada con el objetivo de favorecer el desarrollo de una investigación de excelencia, la Fibsal actúa como estructura única de gestión del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (Ibsal).

El año 2026 será el primer ejercicio en el que la Fibsal contará con presupuesto propio dentro de los Presupuestos Generales de la Comunidad, con un volumen total de ingresos estimado que asciende a 14,7 millones de euros. Esto permitirá garantizar su funcionamiento y reforzar su papel estratégico en el ámbito de la investigación sanitaria regional.