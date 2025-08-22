La Junta destina 40.000 euros para formación profesional en el Tercer Sector

El Gobierno autonómico de Castilla y León ha aprobado una subvención directa de 40.000 euros para la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social, con el objetivo de dotar de nuevas herramientas a las entidades que la integran.

Esta ayuda busca fortalecer la labor de estas organizaciones, consideradas un pilar fundamental en el sistema de Servicios Sociales de la comunidad.

Formación para la inclusión social

La subvención se destinará a un proyecto que formará a profesionales del sector en técnicas de entrevista motivacional. El fin es mejorar la eficacia de los itinerarios de inserción sociolaboral dirigidos a personas en riesgo de exclusión social. Con esta iniciativa, el Gobierno autonómico reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y la colaboración con el Tercer Sector, que atiende a cerca de 680.000 ciudadanos en la región.

La Plataforma, que representa a más de 34.000 personas entre personal laboral y voluntario, actúa como un interlocutor único para el diálogo con los poderes públicos, agentes sociales y el sector empresarial, fortaleciendo así su capacidad de influencia y su labor en favor de los colectivos más vulnerables.