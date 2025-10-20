La Junta dispara la inversión en el municipalismo: el Plan de Cooperación Local alcanza los 550 millones de euros, cifra récord en la Comunidad

El Gobierno de Castilla y León ha ratificado hoy su "compromiso histórico" con el mundo local al anunciar una dotación récord de 550 millones de euros para el Plan de Cooperación Local de 2026. Esta cifra, que supone un incremento de casi el 15% respecto al año 2024, fue el tema central de la reunión de la Comisión General de Coordinación Territorial, celebrada en Valladolid.

Presidida por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, la Comisión reunió a los representantes del Gobierno autonómico en las nueve provincias. El encuentro tuvo como objetivo planificar y coordinar la acción de gobierno a lo largo del territorio, priorizando las necesidades percibidas por los representantes más cercanos a los ciudadanos.

González Gago destacó que el Proyecto de Presupuesto para 2026 “refleja el compromiso del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco con el municipalismo”, asegurando que las cuantías son "ciertas y expresas" para ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y el Consejo Comarcal de El Bierzo. El Plan de Cooperación Local está destinado a financiar infraestructuras y servicios básicos, promoviendo el desarrollo y la cohesión de los 2.248 ayuntamientos castellanos y leoneses.

La inversión récord se desglosa en dos grandes partidas. La Cooperación Local General, gestionada por la Consejería de la Presidencia, se dota con 120 millones de euros (un aumento del 5% respecto a 2024), destinados a financiar gasto corriente e inversiones de carácter general (urbanización, alumbrado, maquinaria). En este ámbito, fondos como el de Cohesión Territorial superarán por primera vez los 20 millones de euros. Por otro lado, la Cooperación Local Sectorial, con 430 millones de euros (un crecimiento de casi el 19%), agrupa las inversiones específicas en áreas como servicios sociales, educación y medio ambiente, que son competencia del resto de consejerías.

El consejero también resaltó el apoyo a las mancomunidades, cuyo presupuesto consolidará el aumento del 105% experimentado en la legislatura, superando los 11,7 millones de euros. De igual forma, se incrementará un 3,3% la cantidad destinada a ayudar al mantenimiento de bares y centros de ocio en las localidades rurales con un único establecimiento, hasta alcanzar los 3,1 millones de euros. González Gago subrayó que contar con las delegaciones territoriales es crucial para asegurar que los fondos se adapten a la realidad de cada zona y generen un impacto duradero.

Finalmente, en la misma reunión, se abordó la evolución de la tarjeta BUSCyL, el nuevo modelo de movilidad que garantiza el transporte gratuito en autobús en 2.610 rutas autonómicas. La Junta confirmó el "éxito" del programa, que ya cuenta con más de 400.000 usuarios que viajan con la tarjeta digital entre los municipios de la Comunidad.