La Junta incrementa hasta el 75% las ayudas para la creación de empresas en zonas afectadas por los incendios de 2025

La Junta de Castilla y León ha anunciado una importante modificación en su línea de ayudas para la creación de empresas, con el objetivo de impulsar la recuperación económica en las áreas devastadas por los incendios forestales de 2025. La medida, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), permitirá que las nuevas empresas constituidas en estas localidades accedan al porcentaje máximo de subvención.

A partir de ahora, las empresas ubicadas en las zonas damnificadas por el fuego podrán recibir hasta un 75% de ayuda sobre el coste subvencionable, un aumento significativo con respecto al 35% original. Este incremento busca ser un incentivo decisivo para el emprendimiento y la reactivación económica en los territorios más castigados.

La iniciativa, gestionada por el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL) a través de la Consejería de Economía y Hacienda, tiene como fin principal financiar proyectos de inversión, apoyando la adquisición de activos materiales e inmateriales, así como los gastos necesarios para el inicio de nuevas actividades.

Esta modificación forma parte de un plan integral de recuperación con una dotación inicial de 114 millones de euros. Dicho plan abarca 47 medidas extraordinarias dirigidas a reparar viviendas, infraestructuras, caminos rurales y patrimonio cultural, además de crear las condiciones idóneas para el desarrollo económico en el medio rural.

El objetivo del Gobierno autonómico es garantizar la sostenibilidad de los negocios a corto plazo y sentar las bases para un desarrollo económico equilibrado y duradero en estas zonas. Las solicitudes para estas subvenciones podrán presentarse a partir de este sábado y hasta el 31 de diciembre de 2025 a través de la web del ICECYL.