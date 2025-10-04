La Junta de Personal de Sacyl en Salamanca denuncia la falta de información institucional que dificulta su labor de representación

La Junta de Personal del Área de Salud de Salamanca denunció este sábado la “falta de información sistemática y prolongada” que asegura sufrir por parte de las distintas direcciones de Sacyl en la provincia, especialmente desde la Gerencia de Atención Especializada, lo que, a su juicio, “socava la transparencia que debe regir la función pública” y “dificulta gravemente” su labor de representación de los trabajadores.

Según subrayó en un comunicado remitido a Ical, esta situación “incumple la legislación vigente” y se repite desde hace años, pese a las reiteradas reclamaciones cursadas a los responsables sanitarios.

Como ejemplos, la Junta de Personal señaló que no se ha facilitado información sobre la incorporación de profesionales procedentes de los procesos selectivos ordinarios y de estabilización, ni tampoco sobre los ceses del personal interino o vacante que ocupaba previamente las plazas. Tampoco se ha trasladado detalle alguno de las comisiones de servicio aplicadas en el marco de esta reorganización.

“Todo ello se está gestionando de espaldas a esta Junta de Personal, impidiéndonos ejercer nuestras funciones de seguimiento, vigilancia y defensa de los derechos laborales con la diligencia y responsabilidad que exige nuestro mandato”, expusieron en el comunicado.

La Junta de Personal advirtió de que en “muchas ocasiones” se han comprometido a facilitar estos datos, sin que finalmente se haya materializado, por lo que elevaron un escrito a la Gerencia Regional de Salud. En este sentido, exigieron a la Gerencia de Atención Especializada y al resto de direcciones implicadas que “pongan fin a esta opacidad institucional y establezcan, de inmediato, canales de información claros, regulares y efectivos” con los representantes de los trabajadores.

La falta de transparencia, denunciaron, “no solo vulnera los principios de buena administración, sino que rompe la necesaria colaboración entre los órganos directivos del Sacyl y sus representantes legales, generando desconcierto, malestar y desprotección entre los profesionales afectados”.

Por último, la Junta de Personal de Salamanca reiteró su compromiso de “seguir trabajando en defensa de los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras del Área de Salud” y de reclamar “el respeto que merece la representación de los empleados en un sistema público de salud que debe ser ejemplar en su gestión y en su relación con sus profesionales”.