La Junta premiará al mejor alumnado de FP Agraria en Castilla y León

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León ha establecido, mediante una orden publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), las bases reguladoras de los premios a la excelencia del alumnado de los Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) que dependen de este departamento autonómico.

El objetivo de estos galardones es reconocer el esfuerzo y rendimiento académico del alumnado con los mejores expedientes en los ciclos formativos vinculados a las enseñanzas agrarias, además de visibilizar las oportunidades laborales que ofrece la Formación Profesional en el medio rural.

Premios honoríficos sin dotación económica

Los premios tendrán carácter exclusivamente honorífico, por lo que no estarán acompañados de dotación económica, y se concederá, como máximo, un único galardón por categoría y curso académico en todo el conjunto de los centros dependientes de la Consejería.

Según establece la normativa, cada CIFP podrá proponer como candidato a aquel estudiante que haya finalizado sus estudios en el ciclo correspondiente durante el curso que indique la convocatoria anual y que superen la nota mínima exigida.

Categorías reconocidas

En Formación Profesional de Grado Superior, se otorgarán premios en las siguientes titulaciones:

Paisajismo y Medio Rural

Gestión Forestal y del Medio Natural

Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal

Vitivinicultura

En el caso de la Formación Profesional de Grado Medio, se premiarán los mejores expedientes en:

Producción Agropecuaria

Producción Agroecológica

Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural

Elaboración de Aceites de Oliva y Vinos

Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre

Actividades Ecuestres

Por su parte, en la Formación Profesional Básica, se reconocerá al mejor alumno de Actividades Agropecuarias.