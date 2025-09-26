La Junta premiará al mejor alumnado de FP Agraria en Castilla y León
Un reconocimiento honorífico sin dotación económica para impulsar el talento en la formación profesional agraria
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León ha establecido, mediante una orden publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), las bases reguladoras de los premios a la excelencia del alumnado de los Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) que dependen de este departamento autonómico.
El objetivo de estos galardones es reconocer el esfuerzo y rendimiento académico del alumnado con los mejores expedientes en los ciclos formativos vinculados a las enseñanzas agrarias, además de visibilizar las oportunidades laborales que ofrece la Formación Profesional en el medio rural.
Premios honoríficos sin dotación económica
Los premios tendrán carácter exclusivamente honorífico, por lo que no estarán acompañados de dotación económica, y se concederá, como máximo, un único galardón por categoría y curso académico en todo el conjunto de los centros dependientes de la Consejería.
Según establece la normativa, cada CIFP podrá proponer como candidato a aquel estudiante que haya finalizado sus estudios en el ciclo correspondiente durante el curso que indique la convocatoria anual y que superen la nota mínima exigida.
Categorías reconocidas
En Formación Profesional de Grado Superior, se otorgarán premios en las siguientes titulaciones:
Paisajismo y Medio Rural
Gestión Forestal y del Medio Natural
Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal
Vitivinicultura
En el caso de la Formación Profesional de Grado Medio, se premiarán los mejores expedientes en:
Producción Agropecuaria
Producción Agroecológica
Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural
Elaboración de Aceites de Oliva y Vinos
Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre
Actividades Ecuestres
Por su parte, en la Formación Profesional Básica, se reconocerá al mejor alumno de Actividades Agropecuarias.
