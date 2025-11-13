La Junta Refuerza su apuesta por la movilidad en Salamanca y provincia

La Junta de Castilla y León ha dado un paso más en su ambicioso plan de modernización de la red de estaciones de autobuses de la Comunidad. Aunque el foco actual se centra en la licitación del proyecto de la nueva estación de Zamora, la información proporcionada por la Junta destaca que Salamanca ya ha sido una de las grandes beneficiadas de esta estrategia autonómica.

Según los datos de la Junta, la provincia de Salamanca ha recibido una parte significativa de los más de 40 millones de euros que se han destinado en la presente legislatura a la reforma y modernización de estaciones de autobuses.

La inversión en la provincia salmantina incluye las obras de mejora tanto de la Estación de Autobuses de Salamanca capital como de la de Ciudad Rodrigo, lo que subraya el compromiso del Gobierno regional no solo con los principales núcleos urbanos, sino también con el transporte en el ámbito rural y comarcal.

Una estrategia regional de cohesión

La Junta reafirma su compromiso con la movilidad sostenible, la accesibilidad y la cohesión territorial a través de estos proyectos. Las inversiones no solo buscan mejorar la funcionalidad de las infraestructuras, sino también su eficiencia energética y su imagen arquitectónica.

La modernización de la red autonómica se extiende a otras provincias, con estaciones clave como las de Ávila, Palencia, León (incluyendo la intermodalidad con el AVE), Ponferrada, Almazán y Soria ya reformadas o modernizadas. Además, continúan las obras de mejora en Valladolid, Benavente y El Burgo de Osma.

La licitación actual para la nueva estación de Zamora, con un presupuesto de 290.000 euros para la redacción del proyecto, es el último eslabón de esta cadena de inversiones que busca dotar a todas las capitales y ciudades importantes de infraestructuras de transporte público del siglo XXI.