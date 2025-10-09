Largas colas en las agencias de viajes de Salamanca para reservar un viaje

Salamanca ha amanecido este jueves con larguísimas colas en las agencias de viajes de la ciudad que comercializan los viajes del IMSERSO para esta temporada. Desde primera hora de la mañana los mayores han esperado pacientemente la apertura de las agencias para reservar sus vacaciones y poder elegir destino, haciendo colas inmensas que han llamado la atención de viandantes.

Cabe recordar que este jueves se abre en Castilla y León la comercialización de los viajes del IMSERSO que comenzó este lunes en otras comunidades autónomas como Asturias, Navarra, Castilla la Mancha o Comunidad Valenciana. Desde hoy se pueden servar los viajes para este 2025/2026 a precios muy ventajosos para los mayores. De hecho, entre las novedades de esta temporada está que se ha implantado una tarifa reducida para que los pensionistas con menos recursos puedan viajar por solo 50 euros, sin importar destino y siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje. En total, se han reservado 7.447 plazas destinadas a este fin, para aquellas personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social.

Otra de las novedades de este año es que se han reservado un porcentaje de plazas para que aquellas personas usuarias que lo deseen puedan viajar junto a sus animales de compañía, tanto en los viajes de costa peninsular como los de costa insular, viajando siempre de acuerdo con la normativa y los cuidados que requieren estos animales.

Colas en las agencias de viajes para contratar viajes del IMSERSO (1)

Los viajes del IMSERSO celebran 40 años en esta temporada. Ofrecen estancias desde 132 euros para escapadas de provincia con tres noches en temporada baja (de noviembre a abril) a los más caros, 564 euros para diez días en canarias en temporada alta (octubre, mayo y junio) Se ofertan viajes de turismo de escapada, zonas costeras e insulares y comunidades autónomas con estancias de tres noches a estancias de nueve noches.

Cada provincia tiene asignada una cantidad de viajes disponibles a cada uno de los destinos en proporción al número de personas mayores de 65 años residentes y censadas en la misma. Los primeros días de comercialización (del 6 al 10 de octubre), las personas solicitantes tan sólo pueden reservar los viajes existentes en su cupo por provincia, de tal manera que se escalona la venta para evitar la posible sobrecarga de las centrales de reservas de viajes de las empresas contratistas y garantizar así su correcto funcionamiento. Posteriormente, a partir del 11 de octubre, se abre la posibilidad de reservar viajes que hayan quedado sin comercializar de cualquier provincia.

Para esta temporada, el Imserso ha enviado un total de 2.811.632 cartas de acreditación a los beneficiarios de este programa, de tal forma que las personas que han sido acreditadas para participar en los viajes han ido recibiendo estas misivas en las que se señala a partir de qué día del mes de octubre pueden reservar sus viajes, y las modalidades que tienen para hacerlo.

Colas en las agencias de viajes para contratar viajes del IMSERSO (3)

Desde el Imserso también se informa de que existe una acreditación preferente que permite al usuario acceder a la reserva de un viaje en el primer día de comercialización de cada territorio, mientras que el resto de usuarios, acreditados no preferentes, podrán hacerlo desde el siguiente día. Y se recuerda que la condición de acreditación preferente o no preferente se consigue tras una baremación de las solicitudes, de acuerdo con los criterios fijados en la orden de regulación del programa y la resolución de convocatoria.