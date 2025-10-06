El Lazarillo de Tomes, 'salvavidas' de una escritora italiana en un campo de concentración de Japón

Dacia Maraini es uno de las autoras más reconocidas y traducidas de la literatura italiana contemporánea. Siendo tan solo una niña se mudó junto a su familia y otros tantos compatriotas a Japón huyendo de la Italia fascista de Mussolini. Su nuevo destino no le dio la mejor de las bienvenidas. Muchos de los recién llegados fueron internados años después en un campo de concentración por negarse a firmar su adhesión a la República de Saló.

En unas declaraciones ofrecidas a El País, Dacia Maraini ha reconocido que aprendió a subsistir de la mano del Lazarillo de Tormes: "Amo ese libro, es una obra maestra. Este chiquillo pobre, sin nada, que se las arregla, me hizo comprender en el campo que había que reaccionar, él era una inteligencia infantil crecida en las dificultades, y así sobrevive".

La famosa novela con sello salmantino no fue lo único que ayudó a la escritora, que llegó al país nipón con tan solo dos años y pudo nutrirse de la cultura japonesa. "Creen en la metempsicosis, uno muere y renace, la muerte no es el fin, entonces no es tan terrible. Esto para mí fue muy importante", ha admitido.