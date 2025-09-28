La licitación de obra pública crece un 14 % en Salamanca a pesar de la caída regional

La inversión en obra pública en la provincia de Salamanca ha mantenido un ritmo positivo durante los primeros ocho meses de 2025, a pesar de que la licitación general en Castilla y León ha caído un 6,3 %. Salamanca se sitúa entre las provincias con mejor comportamiento, con una inversión de 135,6 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 14 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Este aumento se produce en un contexto de incertidumbre marcado por la falta de nuevos presupuestos autonómicos y estatales. Los contratistas, no obstante, esperan un "tirón" en la publicación de proyectos en el último cuatrimestre del año para alcanzar las cifras previstas.

A nivel regional, la licitación de obras públicas acumuló 1.644,9 millones de euros hasta agosto, 110 millones menos que en 2024. Este frenazo se debe, principalmente, a la caída del 33,2 % en la inversión de la Administración autonómica, que solo aportó 338 millones de euros.

En contraste, la inversión del Gobierno central ha sido el principal motor de la obra pública en la comunidad, licitando 982,8 millones de euros (un 0,8 % más) y representando casi el 60% del total. Además, las entidades locales también incrementaron su inversión un 18,6 %, llegando a los 324,1 millones de euros.

Licitación de obra oficial en Castilla y León | Ical

Junto con Salamanca, que creció un 14 %, solo otras tres provincias registraron un balance positivo: Burgos (50,7 % más y 565,9 millones), Valladolid (46,5 % más y 412,1 millones) y Soria (3,8 % más).

El resto de la comunidad registró "números rojos", con caídas significativas en la licitación en Palencia (-73,9 %), León (-56,9 %) y Segovia (-46,2 %). Pese a la contracción regional, las empresas constructoras confían en que el aumento de ingresos públicos dará margen a las administraciones para lanzar contratos en la recta final del año y evitar que 2025 cierre con el tercer descenso anual consecutivo en la inversión.