Las llamadas al servicio de orientación infantil de la Junta se disparan un 143 % en cuatro años
El aumento de consultas sobre violencia y conducta suicida centra la jornada ‘Conociendo la salud mental–Cuidadosamente’, inaugurada por la vicepresidenta Isabel Blanco
El servicio de orientación telefónica de la Junta, gestionado por la Fundación Anar, ha registrado un incremento sin precedentes en la atención a menores y familias. En 2024 recibió 79.884 llamadas, un 143 % más que las 32.837 contabilizadas en 2020. Este recurso, que integra la línea de ayuda a la infancia, el teléfono para familias y centros educativos y un servicio específico para casos de violencia de género, permite realizar consultas sobre cualquier problema que afecte a menores. El pasado año, 845 llamadas derivaron en una valoración psicológica —frente a las 232 de 2020— y un 18,5 % estuvieron relacionadas con la conducta suicida.
Estos datos se han dado a conocer durante la jornada ‘Conociendo la salud mental–Cuidadosamente’, celebrada en el marco del Foro de Participación de la Infancia y la Adolescencia y presidida por la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco. Ante los representantes de los más de 310.000 menores de la Comunidad, Blanco destacó la importancia de que los jóvenes conozcan y difundan los recursos disponibles y aporten propuestas para mejorar el bienestar emocional.
El 87,7 % de las llamadas del servicio telefónico fueron realizadas por adolescentes de 12 a 17 años, especialmente de 16 y 17, y casi la mitad estuvieron vinculadas a situaciones de violencia. La Junta cuenta con programas complementarios como ‘Sentia’, que en 2024 atendió a 506 menores, y la Red de Alerta ante la Conducta Suicida, puesta en marcha en 2023. A ellos se suma ‘Pausa y Reconecta’, iniciativa para prevenir el uso problemático de pantallas.
Blanco subrayó el compromiso del Gobierno autonómico, reflejado en un aumento presupuestario del 4,32 %, y en una red de protección que atendió a 11.038 menores en 2024.
