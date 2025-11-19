Las llamadas al servicio de orientación infantil de la Junta se disparan un 143 % en cuatro años

El servicio de orientación telefónica de la Junta, gestionado por la Fundación Anar, ha registrado un incremento sin precedentes en la atención a menores y familias. En 2024 recibió 79.884 llamadas, un 143 % más que las 32.837 contabilizadas en 2020. Este recurso, que integra la línea de ayuda a la infancia, el teléfono para familias y centros educativos y un servicio específico para casos de violencia de género, permite realizar consultas sobre cualquier problema que afecte a menores. El pasado año, 845 llamadas derivaron en una valoración psicológica —frente a las 232 de 2020— y un 18,5 % estuvieron relacionadas con la conducta suicida.

Estos datos se han dado a conocer durante la jornada ‘Conociendo la salud mental–Cuidadosamente’, celebrada en el marco del Foro de Participación de la Infancia y la Adolescencia y presidida por la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco. Ante los representantes de los más de 310.000 menores de la Comunidad, Blanco destacó la importancia de que los jóvenes conozcan y difundan los recursos disponibles y aporten propuestas para mejorar el bienestar emocional.

El 87,7 % de las llamadas del servicio telefónico fueron realizadas por adolescentes de 12 a 17 años, especialmente de 16 y 17, y casi la mitad estuvieron vinculadas a situaciones de violencia. La Junta cuenta con programas complementarios como ‘Sentia’, que en 2024 atendió a 506 menores, y la Red de Alerta ante la Conducta Suicida, puesta en marcha en 2023. A ellos se suma ‘Pausa y Reconecta’, iniciativa para prevenir el uso problemático de pantallas.

Blanco subrayó el compromiso del Gobierno autonómico, reflejado en un aumento presupuestario del 4,32 %, y en una red de protección que atendió a 11.038 menores en 2024.