Lluvia y temperaturas entre 13 y 15 grados este domingo en Salamanca por la borrasca ex-Gabrielle

La AEMET prevé la aproximación del que fuera huracán 'Gabrielle', convertido ya en borrasca extratropical, a la península ibérica que dejará cielos nubosos en el noroeste, acompañado de rachas muy fuertes de viento y lluvias en zonas del oeste y el sur peninsular. Un temporal que afectará de lleno a la capital salmantina, donde los termómetros descenderán a los 13 y 15 grados.

Sin embargo, este mal tiempo durará tan solo un día, ya que a partir del lunes el sol vendrá acompañado de un aumento de las temperaturas máximas que llegará a alcanzar los 27 grados de cara al viernes de la próxima semana, donde la Aemet anuncia un "ambiente cálido en las horas centrales del día; temperaturas máximas por encima de los 30 ºC en el interior sur peninsular y 25ºC en el interior norte".

El motivo de la subida de las temperaturas, que se empezará a notar ya el lunes con 23 grados se debe a la llegada del conocido veranillo de San Miguel, que estabilizará la atmósfera y elevará las temperaturas en buena parte del país.