La Lonja de los Huertos Urbanos acogerá este sábado la Feria de las Asociaciones

El Ayuntamiento de Salamanca organizará la Feria de las Asociaciones el próximo viernes, 20 de septiembre, en la Lonja de los Huertos Urbanos. El evento, que busca dar mayor visibilidad a las asociaciones de vecinos de la ciudad, contará con la colaboración de las asociaciones de Huerta Otea, Chamberí, Los Alcaldes, Tejares, Vistahermosa y Buenos Aires.

El concejal de Participación Social, Roberto Martín, ha destacado que la feria es una muestra del "constante diálogo" del consistorio con el tejido asociativo. La iniciativa se enmarca dentro del Reglamento de Participación Democrática y el Plan de Acción de la Agenda Urbana, que busca potenciar la implicación de los salmantinos en el futuro de su ciudad a través de los Consejos Zonales, los Consejos Sectoriales y los Presupuestos Participativos.

Un programa con actividades para todas las edades

La jornada comenzará a las 10:00 de la mañana en la Lonja de los Huertos Urbanos con un maratón fotográfico, actividades de ocio y acceso al parque de cuerdas. A las 12:00 horas, la compañía Includanza ofrecerá una representación teatral y un taller inclusivo.

Por la tarde, de 17:30 a 20:30 horas, el mismo espacio acogerá actuaciones teatrales y magia, con el espectáculo "Esperando al profesor galimatías", el "baúl de cuentos" y juegos con Hernández y García. El cierre de la jornada será a las 22:30 horas con la actuación de la orquesta Kronos en la plaza de Huerta Otea.