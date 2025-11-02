Este lunes no habrá servicio de limpieza ni de recogida de basura en Salamanca capital por el día del patrón de los barrenderos

El Ayuntamiento de Salamanca informa a los ciudadanos que este lunes 3 de noviembre se suspende de forma temporal del servicio de limpieza y recogida de residuos en la ciudad con motivo de la festividad de San Martín de Porres, patrón de los barrenderos.

La interrupción del servicio está programada para comenzar a las 6:00 horas de este 3 de noviembre y se extenderá hasta las 6:00 horas del martes 4 de noviembre.

Ante esta jornada festiva, que es la única del año en la que no se presta este servicio esencial, se solicita encarecidamente la colaboración de todos los vecinos y vecinas de Salamanca. Se pide a los ciudadanos que, en la medida de sus posibilidades, eviten sacar la basura durante la noche del lunes, con el fin de prevenir la acumulación innecesaria de residuos en la vía pública.

El Ayuntamiento asegura que, a pesar de la suspensión generalizada, se mantendrá un equipo de acción inmediata disponible para atender y gestionar cualquier urgencia o necesidad imprevista que pueda surgir en la ciudad durante las 24 horas de interrupción.