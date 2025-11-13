Las medidas de autoprotección, clave ante la borrasca Claudia

La llegada de la borrasca Claudia, que dejará lluvias intensas (60-80 mm en 12 horas) y fuertes vientos (hasta 90 km/h) en prácticamente toda Castilla y León hasta el próximo domingo, ha motivado a la Agencia de Protección Civil y Emergencias a emitir una serie de recomendaciones esenciales. Ante la previsión de que el temporal afecte especialmente al tercio oeste de la comunidad, las autoridades hacen hincapié en la importancia de la autoprotección para minimizar los riesgos.

Frente a la amenaza de fuertes rachas de viento, Protección Civil aconseja a la ciudadanía evitar refugiarse o protegerse en zonas cercanas a muros, tapias o árboles, ya que pueden ceder. Si se va a conducir, es fundamental extremar las precauciones, asegurando bien las manos sobre el volante y reduciendo la velocidad significativamente. En caso de ser necesario buscar refugio, lo ideal es no permanecer dentro del coche, buscando siempre un lugar seguro; si es inevitable meterse debajo del vehículo, nunca se debe quedar dentro. Por seguridad, se debe prestar especial atención a no tocar cables ni postes del tendido eléctrico.

En lo relativo a las intensas precipitaciones esperadas, las medidas de prevención se centran en proteger bienes y asegurar la vivienda. Se recomienda tener preparado un botiquín de primeros auxilios y los medicamentos necesarios, colocándolos fuera del alcance del agua. Documentos importantes, objetos de valor, alimentos, agua potable y productos tóxicos como herbicidas e insecticidas deben colocarse en lugares altos de la vivienda. Es crucial revisar periódicamente el tejado y las bajadas de agua, eliminando cualquier acumulación de escombros, hojas o tierra que pueda obstaculizar el paso del agua hacia el alcantarillado.

Además de las acciones en el hogar, es vital evitar las zonas de riesgo. La Agencia insiste en la necesidad de cerciorarse de que la vivienda no se encuentra en un cauce seco susceptible de riadas. Se debe evitar la proximidad a las orillas y cauces de ríos, barrancos y torrentes, así como sus puentes. Por motivos de seguridad, queda totalmente desaconsejado estacionar vehículos a la orilla de estos cauces y, bajo ninguna circunstancia, se deben cruzar con el vehículo los vados de cursos de agua. Finalmente, se aconseja a la población sintonizar las emisoras de radio locales para mantenerse informado y seguir las indicaciones de Protección Civil.