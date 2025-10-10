Medidas especiales para regular el tráfico por el puente de este 12 de octubre

Atascos en la zona de la La Vaguada y Fonseca

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un dispositivo de medidas especiales para garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico con motivo del Día de la Fiesta Nacional (12 de octubre), que generarán un largo periodo festivo en buena parte del país al trasladarse esta fiesta al lunes día 13.

El gran volumen de desplazamientos se espera no solo en las comunidades que celebran estas fechas, sino también en las que se encuentran en su área de influencia, donde el foco principal está puesto en seis Comunidades Autónomas donde el festivo sí será trasladado: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Extremadura y Castilla y León.

Adicionalmente, la DGT advierte que se esperan más movimientos de lo habitual en regiones como Madrid, a pesar de que el festivo no se traslada, debido a que el lunes 13 es un día no lectivo para los escolares, lo que impulsa los viajes familiares.

Para gestionar la intensa afluencia de vehículos, Tráfico implementará las siguientes acciones principales:

Carriles Reversibles: Se habilitarán carriles en sentido contrario al habitual en las carreteras donde las condiciones de seguridad lo permitan, buscando descongestionar las salidas y entradas a los grandes núcleos urbanos.

Restricciones a Vehículos Pesados: Se limitará la circulación de camiones de mercancías en general, vehículos que transportan mercancías peligrosas y transportes especiales en ciertos tramos, fechas y horas clave.

Paralización de Obras y Pruebas Deportivas: Como es habitual en periodos de alto tráfico, se paralizarán las obras en carretera y se restringirá la celebración de pruebas deportivas que puedan entorpecer la circulación.

Seguimiento en Tiempo Real: Los Centros de Gestión de Tráfico mantendrán un seguimiento en tiempo real de las carreteras, en coordinación con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y personal de mantenimiento, para intervenir rápidamente ante cualquier incidencia.

La DGT insiste, al igual que en otras ocasiones, en la importancia de la planificación para evitar sorpresas y atascos. Se recomienda a los conductores informarse del estado de las carreteras antes y durante el viaje a través de sus canales oficiales: