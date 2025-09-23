Este miércoles habrá jornada de puertas abiertas en el Museo de Historia de la Automoción

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS), referente cultural en la historia del motor desde hace más de dos décadas, celebra este 25 de septiembre su vigesimotercer aniversario y la instauración de su primer Día del Museo. Para conmemorar la fecha, el centro ha programado una serie de actividades gratuitas para todos los públicos.

El museo, gestionado por la Fundación Gómez Planche, ofrecerá una Jornada de Puertas Abiertas en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Además, se han organizado dos visitas guiadas gratuitas, a las 12:00 y a las 17:00 horas, en las que los visitantes podrán conocer en detalle la historia y el contexto de los vehículos expuestos. Las plazas para estas visitas son limitadas, por lo que es necesario reservar con antelación llamando al 923 260 293.

Para agradecer la fidelidad de sus seguidores, el MHAS ha preparado un sorteo especial. Aquellas personas que visiten el museo durante este día y compartan sus publicaciones en redes sociales, o que den "me gusta" a las publicaciones del museo entre el 22 y el 28 de septiembre, podrán participar en el sorteo de un viaje por la ciudad de Salamanca en un vehículo histórico de la colección del museo.

Como colofón a esta jornada festiva, a las 19:00 horas, el humorista Jes Martin’s ofrecerá un espectáculo de comedia para el disfrute de toda la familia.

Con estas actividades, el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca reafirma su papel como un pilar fundamental en el ámbito cultural de la ciudad, acercando la fascinante historia del automóvil a salmantinos y visitantes.