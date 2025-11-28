Multan a una joven por subirse a uno de los elefantes de la decoración navideña y compartir el vídeo en redes sociales

La joven subiéndose en uno de los 'Elefantes de Oriente' en la plaza del Mercado

Una joven es propuesta para sanción por el Ayuntamiento de Salamanca con una multa que podría alcanzar los 750 euros por subirse a uno de los elefantes de decoración navideña en la plaza del Mercado Central.

La joven que se encontraba con amigas difundió a través de sus redes sociales el vídeo en el que salía subiéndose a uno de los 'Elefantes de Oriente', una acción que permitió a la Policía Local de Salamanca identificarlas y localizarlas, según informan fuentes municipales.

En el vídeo que publicaron en sus propias redes sociales, las jóvenes bromeaban con que iban a salir en la prensa local tras haber realizado este hecho: "Una extranjera, una italiana, ha subido a uno de los elefantes de la ciudad. Ha roto el elefante", decían.