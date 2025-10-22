Los niños y adolescentes, víctimas de violencia sexual en instituciones públicas y privadas podrían tener la condición jurídica de víctima

El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, está impulsando una reforma clave de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) con el objetivo de reconocer y reparar el daño causado a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual en el seno de instituciones, tanto públicas como privadas (Iglesia, colegios, clubes deportivos, etc.).

Según han informado fuentes del Ministerio a Europa Press, la principal novedad es que estas víctimas obtendrían la "condición jurídica de víctima, recogida en el Estatuto de la víctima del delito". Este estatus busca asegurar el reconocimiento del perjuicio y garantizar la "asistencia individual y colectiva necesaria".

La propuesta, actualmente en fase de negociación en el Gobierno, contempla la creación de una Comisión de Reconocimiento de víctimas de violencia sexual por parte de instituciones. Esta comisión, que se establecería mediante orden ministerial, responde a una recomendación previa del Defensor del Pueblo y a una histórica petición de las asociaciones de víctimas.

La Comisión tendrá la labor de recabar información y proponer "medidas concretas" centradas en la "reparación y no repetición" de los daños.

El Ministerio ha trabajado la propuesta con un grupo de expertas de diversos campos (judicatura, psicología, sociología, etc.). El texto resultante subraya el derecho al "reconocimiento" de los afectados, especialmente en los casos donde la violencia se cometió "de forma generalizada en el seno de instituciones".

Además del reconocimiento individual, la reforma busca construir una "memoria colectiva" que integre "la voz" de las víctimas, asegurando así los principios de "verdad, justicia y no repetición". El articulado recogerá "expresamente" el derecho a la reparación y garantía de no repetición para cualquier menor que haya sufrido alguna de las manifestaciones de violencia previstas en la ley.