En noviembre se publicará el catálogo de vestigios franquistas para "retirarlos de una vez por todas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo publicará el catálogo de vestigios franquistas, tal y como establece la Ley de Memoria Democrática, el próximo mes de noviembre. La fecha elegida coincidirá con el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

Sánchez ha asegurado que el objetivo de esta publicación es "retirarlos de una vez por todas" de las calles y espacios públicos de España.

El anuncio se ha producido durante la sesión de control al Gobierno, en respuesta a la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien había instado al Ejecutivo a "acabar con los espacios de impunidad" que, a su juicio, aún benefician "al franquismo y el fascismo", advirtiendo de las consecuencias de la "permisividad". Aizpurua también ha expresado su queja por la legalidad de partidos como Falange.

El presidente ha defendido las políticas de memoria implementadas por su Gobierno y ha confirmado que, "antes de que acabe noviembre", se hará público el catálogo de símbolos y elementos de exaltación de la dictadura, paso previo indispensable para proceder a su eliminación.